Новый скандал: появились опасения по поводу слежки за гостями ЧМ в Катаре

Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) Франции считает, что приложения для смартфонов, необходимые болельщикам для посещения матчей ЧМ-2022 в Катаре, могут активно следить за ними. Об этом сообщил европейскому изданию Politico представитель этого французского регулятора.

Как пишет в четверг издание, CNIL советует болельщикам, которые поедут в Катар, брать с собой чистый смартфон с минимумом установленных приложений, требующих авторизации. На него придется установить минимум два приложения - официальный сервис чемпионата Hayya и приложение для отслеживания ковид-статуса Ehteraz. Но устанавливать их советуют непосредственно перед отъездом и удалить сразу по возвращении на родину. Также болельщикам стоит ограничить до минимума пользование сервисами, требующими личной аутентификации, всегда держать смартфон при себе и устанавливать надежные пароли.

Как отмечают в CNIL, в Катаре действует система защиты конфиденциальных данных, но она не признана Евросоюзом как способная обеспечить необходимый уровень защиты в соответствии с требованиями сообщества. Другие европейские регуляторы, отмечает Politico, тоже сомневаются в надежности катарских приложений. Главное опасение экспертов в том, что эти приложения являются формой шпионского ПО, поскольку предоставляют катарской стороне широкий доступ к личным данным людей, дают возможность просматривать и менять содержимое на смартфоне и совершать звонки.

Дискуссия о надежности приложений на подобных мероприятиях была спровоцирована сомнениями в надежности официального приложения климатической конференции COP-27 в Египте. Politico сообщило, что, по мнению западных специалистов по кибербезопасности, оно является своеобразным кибероружием. Приложение, по их данным, может получать доступ к частной переписке владельцев смартфонов.

Такие опасения высказали в беседе с изданием несколько экспертов и политиков из ЕС. По их мнению, приложение может иметь бэкдоры для взлома закрытой информации на смартфоне. Этой возможностью якобы может воспользоваться Министерство коммуникаций и информационных технологий Египта для сбора данных о делегатах и участниках форума.

Йозеф Блаттер за 12 дней до старта чемпионата мира в Катаре дал интервью, которое наносит самый большой удар по имиджу страны и ФИФА. Его слова швейцарскому изданию Tages-Anzeiger затмевают всё, что раньше появлялось в прессе про рабочих, отношение к женщинам и ЛГБТ-сообществу, потому что всё это лишь следствие произошедшего в 2010 году. Заявления в очередной раз доказывают, что огромная махина, управляющая всем футболом в мире, погрязла в коррупции.

Бывший президент ФИФА открыто заявил, что Катар не должен был получать чемпионат мира – страной-хозяйкой турнира 2022 года должны были стать США. Такова была изначальная договорённость, но потом по просьбе одного президента всё пришлось переиграть ­ – давление извне оказалось слишком сильным.

Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА

Выбор Катара был ошибкой. В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — 2022 года. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали турниры.

Как так вышло? Всё дело в деньгах. И истребителях

«За неделю до конгресса ФИФА 2010 года Мишель Платини позвонил мне и сказал: «Сепп, ça ne va plus jouer». Под этим он подразумевал, что наш план больше не сработает. Мишель сказал мне, что его пригласили в Елисейский дворец, где тогдашний президент Франции Николя Саркози только что отобедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира». Я спросил у него: «И что?»

«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» – спросил меня Платини. Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии не

На Платини больше нельзя было рассчитывать. Благодаря четырём голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда. Ещё раз: это правда. Но, конечно, дело было и в деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за $ 14,6 млрд».

Интересно, что в тот год обманутыми оказались не только американцы – победы ждали ещё и в Англии. Но их заявка выбыла после первого же тура, из-за чего в стране все были в ярости и непонимании: как их самая блестящая и конкурентоспособная заявка могла набрать какие-то жалкие два голоса?

Оказывается, вот как – просто чиновники ФИФА обо всём заранее договорились.

Про то, что Саркози вмешался в ход выборов страны-хозяйки, стало известно ещё в 2018-м. Тогда издание Football Leaks сообщило, что во время встречи с катарским эмиром президент Франции пообещал ему свою помощь с чемпионатом мира в обмен на две вещи: если тот купит «ПСЖ» и запустит во Франции спортивный телеканал BeIN Sports. За это Саркози был готов дать слово, что Платини обеспечит поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022. «ПСЖ» в итоге перешёл в собственность фонда Qatar Sports Investments, а Катар – получил ЧМ. Вот история и закольцевалась.

Блаттер наехал на Инфантино. Ему неясно, почему глава ФИФА живёт в Катаре

«Для меня ясно: Катар — ошибка. Выбор был плохой. Что мне интересно: почему новый президент ФИФА живет в Катаре? Он не может быть главой местной организации чемпионата мира. Это не его работа. Для этого есть два оргкомитета — местный и один от ФИФА. Президент ФИФА должен иметь высший контроль. Пример: есть предложение создать фонд для умерших рабочих и их близких. Катар на это говорит нет. Что должна сказать ФИФА, если их президент находится в одной лодке с Катаром?»

Я не уважаю Инфантино. Выбрать сразу две страны-хозяйки ЧМ – не ошибка. Ошибка – выбрать Катар.

«Отдать ЧМ Катару было ошибкой. И я отвечал за это как президент в то время. Теперь, когда чемпионат мира неизбежен, я рад, что, за некоторыми исключениями, ни один футболист не бойкотирует турнир.

А вот выбрать две страны одновременно не было ошибкой. Это был хорошо продуманный план, который даёт организаторам турнира больше времени, а партнёрам по телевидению и маркетингу — бóльшую безопасность при планировании».

ЧМ в России – не ошибка. Блаттер общался с Путиным, но связи с ним давно нет

«Если бы наш план сработал и США получили ЧМ-2022, у нас сегодня был бы совсем другой разговор – или его вообще не было бы. Россия была хорошим организатором чемпионата мира. Путин использовал турнир в пропагандистских целях? Многие другие также используют спорт в политических целях. Я не судья и не хочу су

У меня больше нет с ним связи. Путин всегда был осторожен. Он не поехал в Цюрих на выборы. Только после того, как Россия выиграла тендер, он прилетел из Калининграда и провел пресс-конференцию. Он сказал мне: «Теперь я знаю, что могу доверять тебе. Теперь мы друзья». Сегодня Путин уже не тот человек, которого я тогда встретил».

Блаттера семь лет обвиняли в коррупции. Экс-президент ФИФА винит в этом американцев

«Американцы, с которыми сотрудничала федеральная прокуратура, были в ярости, потому что чемпионат мира ушёл не к ним, а к Катару. Думаю, это было сделано для того, чтобы Платини, который был сторонником Катара, не стал моим преемником. Но всё это не подтверждается. История расскажет, какой была правда. И если господь добр ко мне, я всё ещё смогу это увидеть. Но если я умру, вы можете написать об этом и добавить: Зепп Блаттер хотел бы, чтобы открылась правда».

За две недели до и без того спорного чемпионата мира по футболу в Катаре страна Персидского залива оказалась в центре нового спора, обвиняемого в шпионаже со стороны хакеров почти пятидесяти личностей в рамках организации соревнований.

Согласно расследованию, опубликованному в воскресенье, 6 ноября, в британской ежедневной газете The Sunday Times, жертвами хакеров, нанятых для защиты репутации Катара, стали журналисты, юристы и даже бывший босс европейского футбола Мишель Платини, а также французский сенатор. Эти личности чаще всего становятся мишенью из-за своей работы или критической позиции в отношении награждения и организации чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября.

Среди лиц, на которых нацелена группа хакеров, базирующихся в Индии, есть, в частности, журналисты, такие как журналист Sunday Times Джонатан Калверт, который расследовал предполагаемые коррупционные маневры, которые привели к приписыванию теста в Катаре в 2010 году. Французский сенатор Натали Гуле, обвинившая Катар в финансировании «исламского терроризма», и венгерско-американский юрист Марк Сомос, подавший жалобу на правящую семью Катара в Высший совет ООН по правам человека.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, в то же время великий защитник кандидатуры Катара на проведение чемпионата мира, также мог стать мишенью. Это должно было произойти незадолго до того, как его заслушало французское правосудие в рамках расследования подозрений в коррупции при присуждении чемпионата мира газовому эмирату. В ответ на заявления английской газеты г-н Платини сказал, что он «удивлен и глубоко потрясен».

«В расследовании четко указано, что клиент (хакеров) — хозяин следующего чемпионата мира: Катар», — пишут журналисты. Использование индийской группы хакеров могло быть осуществлено через бывших сотрудников британской полиции или разведки, которые сейчас работают в частном секторе, уточняет расследование Sunday Times. В заявлении, направленном AFP, катарский чиновник осудил «явно ложные и безосновательные» обвинения, которые основаны «на единственном источнике, который утверждает, что его клиентом был Катар, не предоставив ни малейших доказательств».



«Катар не будет сидеть сложа руки (...), и все имеющиеся в нашем распоряжении юридические варианты изучаются, чтобы гарантировать, что их лидеры будут привлечены к ответственности», — снова предупреждает он.

Помимо Катара, расследование Sunday Times раскрывает множество других случаев хакерских атак на персональные данные, совершенных той же индийской группой от имени английских юридических фирм и авторитарных режимов.

Хозяева турнира предоставили фанатам множество свобод, которые противоречат законам страны.

Идея проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре изначально подвергалась массовой критике со стороны общественности. Причин для недовольства было множество. Исключительно футбольная – из-за климатических особенностей страны-хозяйки турнир проводится в непривычное время – с 20 ноября по 18 декабря. Соответственно сдвигается привычный график еврокубков и национальных чемпионатов.

Куда более распространённой стала критика, которая прямо не касается спорта. Катар – мусульманская страна, где гражданских свобод меньше, чем, например, в Европе. Особенно у женщин и различных меньшинств. По этому поводу часто возмущаются мировые политики и активисты. Не жалуют принимающую сторону и именитые чиновники, связанные с футболом. Показательными в этом плане являются недавние откровения экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера, который прямо заявил, что Катар купил право проведения ЧМ на своей территории.

Заслуживает внимания и очень резкое высказывание главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли, мнение которого одновременно совмещает в себе риторику политиков и активистов, а также непосредственно многих футбольных деятелей.

«ФИФА решила провести турнир в неправильном месте в неправильное время. Всё ради денег. Это бизнес, всё остальное отложено в сторону, а за последствия платят другие. Логично, что футболисты полностью сосредоточены на чемпионате мира, это не их вина. Нынешнее общество очень податливое, и это в момент исторической глупости. Сейчас худший момент в истории человечества, всё становится всё более глупым. Лидеры? Я же говорю, нынешнее общество – самое тупое в истории. Очень податливое, опирающееся на пустые, бессмысленные ситуации. Я вижу это каждый день, каждую минуту. Нас даже ни о чем не информируют, потому что мы не знаем, какая информация реальна. Трудно быть частью этого. Меня это беспокоит, потому что даже СМИ – часть этого цирка», – сказал Сампаоли.

Отчасти со словами Сампаоли можно согласиться, но нужно учитывать обстоятельства. Проведение чемпионата мира по футболу — дорогое удовольствие. Катар потратит на него около $ 220 млрд. Это заведомо убыточное дело. Шейхи готовы тратиться, в отличие от многих стран. Ради этого можно потерпеть «неправильное время», из-за которого пострадали календари Лиги чемпионов и топовых европейских лиг. Да, впервые в истории ЧМ серьёзно сдвинулся по графику. Но в следующий раз это если и случится, то очень нескоро.

Теперь о претензиях различных политиков и активистов по поводу свобод. Катар сделал нечто невиданное перед ЧМ. Страна предоставила всем гостям беспрецедентные по своим меркам свободы на время проведения турнира. СМИ в последнее время публиковали различные провокационные материалы и раздували ситуацию до такой степени, будто в Катаре вообще опасно просто спокойно гулять по улице. Однако на деле наблюдается обратная ситуации. Власти страны пошли на огромные послабления, так что даже самые ущемлённые представители меньшинств вряд ли смогут что-либо предъявить. В подобный поворот очень сложно поверить, но от фактов никуда не денешься. Что именно сделали в Катаре?

Фанаты смогут вести себя свободно и разгульно

ФИФА заключила ряд договорённостей с катарскими чиновниками. По данным издания The Guardian, в распоряжении которого оказался текст соглашений, во время ЧМ полиция обязана проявлять сдержанность в отношении поведения, которое противоречит культурным нормам Катара, но является обычным явлением в Европе. Футбольным фанатам позволят забираться на столы, натягивать флаги на статуи и петь громкие песни на публике. Полиция в таких случаях вмешиваться не станет.

«Стоять на столе, кресле или скамейке и скандировать фанатскую песню на публике: никаких действий, никакого преследования. Покрытие скульптур и тому подобного флагами и баннерами фанатами на публике: никаких действий, никакого преследования», – правила для полицейских в договоре прописаны максимально прямо и конкретно.

Если говорить коротко – болельщики получат много свободы и возможность разгуляться. Никаких запрета на алкоголь, ограничений для представителей ЛГБТ, на демонстрацию открытых частей женского тела, ругательства, громкую музыку и звуки, свидания в публичных местах, фотографирование людей без их разрешения. Никто не будет цепляться к туристам за так называемое «неуважение к мечетям», если рядом с религиозными учреждениями они будут вести себя как-то нетипично для местных жителей.

Подобные запугивания со специально созданной инфографикой широко распространились в медиа примерно месяц назад. В государственном агентстве Катара по организации ЧМ-2022 сразу заявили, что правительство страны не создавало таких ограничений. На деле оказалось, что за распространением этой недостоверной информации стояли некие катарские «общественники», позиция которых совсем не совпадает с властями.

Организаторы ЧМ постоянно вынуждены оправдываться по поводу публикаций в СМИ. Каждое действие правоохранительных органов в Катаре будет под столь пристальным вниманием, что, кажется, они позволят гостям ещё больше вольностей, чем их коллеги на предыдущих турнирах в России, Бразилии и ЮАР. Просто чтобы лишний раз не провоцировать бдительных журналистов и произвести на иностранцев хорошее впечатление. Для Катара это очень важно. Прямо сейчас, незадолго до старта ЧМ, в Дохе женщины в открытых нарядах спокойно разгуливают по улицам и делают фото. Сообщений о расправах над ними не поступало.

Полиция будет толерантной к представителям ЛГБТ и женщинам

Существенные области индивидуальных прав меньшинств также затронуты в соглашении ФИФА и Катара. ЛГБТ-болельщикам будет разрешено держаться за руки на улице и демонстрировать радужные флаги в общественных местах, несмотря на законы, согласно которым нетрадиционная ориентация в Катаре является незаконной.

«Посетители могут проживать в одном номере независимо от семейного положения или пола. Лица, демонстрирующие радужные флаги или флаги другой сексуальной идентичности, не будут подвергаться преследованиям, задержаниям или судебным разбирательствам. Людям разрешено целоваться и держаться за руки в общественных местах или на стадионах без каких-либо помех», – говорится в тексте договора.

С правами женщин в радикальных исламских странах есть проблемы. Катар согласился на значительные послабления в этой области, несмотря на жёсткие религиозные нормы. Женщины смогут получать медицинскую помощь, в том числе связанную с беременностью или репродуктивным здоровьем, независимо от обстоятельств, и не будут подвергаться никаким обвинениям. Секс по обоюдному согласию вне брака остаётся в Катаре незаконным, но на время ЧМ на это закроют глаза. В договоре с ФИФА прямо указано, что женщины не будут подвергаться никаким обвинениям, даже если они заявят об изнасиловании или сексуальных домогательствах.

До начала первого матча чемпионата мира осталось полторы недели. Уже сейчас Катар показывает, что не собирается создавать проблемы туристам, но некоторые футбольные ассоциации всё ещё испытывают опасения за своих болельщиков. Это особенно касается охраны правопорядка, значительная часть которой будет передана Катаром на субподряд турецким и пакистанским силовикам.

В частности, британская полиция на прошлой неделе заявила, что возьмёт с собой на турнир 15 сотрудников по работе с болельщиками, чтобы помочь избежать недоразумений, связанных с культурными особенностями. Пока это явление не является массовым. Всё-таки большинство стран доверяют катарским организаторам.