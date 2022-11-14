Фавориты ЧМ 2022 по футболу: прогнозы, кто победит

Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится в Катаре. С 21 ноября по 18 декабря весь мир будет наблюдать за состязанием лучших сборных мира в рамках чемпионата. За десять дней до начала соревнований довольно трудно выделить фаворитов и, тем более, предсказать победителя чемпионата, однако прогнозы делать можно уже сейчас. А некоторые букмекерские конторы уже опубликовали коэффициенты и давно принимают ставки. Аналитики тоже не молчат и имеют смелость выдвигать фаворитов мундиаля. Одним из них является Бразилия.

Бразилия

Видео дня

Сборная команда Бразилии по мнению футбольных экспертов и аналитиков может по праву считаться фаворитом предстоящего турнира и претендовать на получение заветного трофея. Ставки на бразильскую команду принимаются с коэффициентом 5.8. Помимо того, что сборная традиционно неплохо показывает себя в игре, бразильцы максимально уверенно прошли квалификацию на чемпионат мира и в этот раз, обеспечив себе место в мундиале задолго до финальных игр отбора.

Аргентина

Один из самых ярких игроков сборной Лионель Месси между строк намекнул фанатам на то, что его игра за сборную на чемпионате мира в этом году может стать последней. Если мы и впрямь больше не увидим Месси на мундиалях, то, согласитесь, было бы здорово, если бы форвард ушел красиво. Но это не главная причина больших надежд на Аргентину. Основной все же является их успешная серия из 33 матчей подряд без проигрышей. Однако коэффициент ставок на Аргентину, как и на Испанию – 9.00.

Испания, Франция, Англия

Со сборными Франции и Англии все примерно понятно – французы пока еще остаются действующими чемпионами мира, а звездные составы обеих сборных внушают большие надежды. Несмотря на это, многие продолжают критиковать тактику тренера сборной Англии Гаррета Саутгейта за неиспользование полного потенциала атакующей группы. Посмотрим, как англичане покажут себя в Катаре и стал ли прислушиваться к аналитикам Саутгейт.

Коэффициенты ставок на Англию и Францию – 7.00.

Что касается Испании, то большинство фанатов футбола признают, что команда Луиса Энрике смотрится более чем достойно, несмотря на молодой возраст игроков после проведенной смены поколений. Мундиаль покажет, на сколько в этом деле важен опыт на подобных крупных турнирах.

Нидерланды

Надежды на то, что в этом чемпионате себя хорошо покажут Нидерланды есть у многих и они небезосновательны – Луи ван Гал действительно хорошо поработал со сборной и списывать их со счетов было бы неправильно. Хорошо продуманная тактика, доведенная до отличного уровня, может позволить команде выбиться вперед, несмотря на отсутствие ярких звезд футбола в составе.