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1 час назад

Фати и Гави вошли в состав сборной Испании на чемпионат мира по футболу

ТАССиещё 5

Игроки "Барселоны" Ансу Фати и Гави включены в состав сборной Испании на чемпионат мира по футболу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Назван состав сборной Испании на ЧМ по футболу 2022
Фото: ТАСС ТАСС

В состав сборной Испании вошли 26 игроков: голкиперы Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Брентфорд", Англия) и Роберт Санчес ("Брайтон", Англия); защитники Пау Торрес ("Вильярреал"), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба - "Валенсия"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити", Англия), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия) и Дани Карвахаль ("Реал"); полузащитники Серхио Бускетс, Гави, Педри (все - "Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Коке, Маркос Льоренте (оба - "Атлетико"), Карлос Солер (ПСЖ, Франция); нападающие Пабло Сарабия (ПСЖ, Франция), Нико Уильямс ("Атлетик"), Маркос Асенсио ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Ансу Фати, Ферран Торрес (оба - "Барселона"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании попала в группу Е с командами Германии, Коста-Рики и Японии.

Сборная Испании побеждала на чемпионате мира в 2010 году, трижды команда выигрывала чемпионат Европы (1964, 2008, 2012).

ЧМ-2022,Эрик Гарсия,Жорди Альба,Маркос Льоренте,Реал,
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