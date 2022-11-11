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1 час назад

Промеса не взяли на чемпионат мира в Катаре из-за возбужденного уголовного дела

Советский спорт

Журналист De Telegraaf Яп Де Грот объяснил, почему нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес не попал на чемпионат мира в Катаре.

Промеса не взяли на чемпионат мира из-за уголовного дела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам", - приводит "РБ-Спорт" слова журналиста.

Добавим, что 21 октября прошло предварительное слушание уголовного дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса, обвиняемого в ножевом нападении на двоюродного брата.

Напомним, что Гражданский суд Амстердама признал Промеса виновным и обязал его выплатить компенсацию потерпевшему.

ЧМ-2022,Квинси Промес,Спартак,
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