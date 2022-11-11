Промеса не взяли на чемпионат мира из-за уголовного дела

Журналист De Telegraaf Яп Де Грот объяснил, почему нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес не попал на чемпионат мира в Катаре.
"Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам", - приводит "РБ-Спорт" слова журналиста.
Добавим, что 21 октября прошло предварительное слушание уголовного дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса, обвиняемого в ножевом нападении на двоюродного брата.
Напомним, что Гражданский суд Амстердама признал Промеса виновным и обязал его выплатить компенсацию потерпевшему.