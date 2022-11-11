Мбаппе оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ второй раз подряд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил шансы своей национальной команды выиграть чемпионат мира второй раз подряд, передает Sports Illustrated.

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"Это так сложно – выиграть чемпионат мира дважды подряд. Но, если вы хотите написать историю, вы должны сделать то, что никто не сделает", - сказал Мбаппе.

На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с национальными командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".