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1 час назад

Мбаппе оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ второй раз подряд

Газета.Ru

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил шансы своей национальной команды выиграть чемпионат мира второй раз подряд, передает Sports Illustrated.

Мбаппе оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ второй раз подряд
Фото: ReutersReuters

"Это так сложно – выиграть чемпионат мира дважды подряд. Но, если вы хотите написать историю, вы должны сделать то, что никто не сделает", - сказал Мбаппе.

На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с национальными командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Ранее шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мыслями о решении французского форварда Килиана Мбаппе подписать новый контракт с "ПСЖ" перед стартом этого сезона, а также раскритиковал поведение родителей футболиста.

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