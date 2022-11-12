Неймар обозначил своих фаворитов ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказал своё мнение по поводу фаворитов грядущего чемпионата мира по футболу в Катаре.

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30-летний форвард выделил сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии. Об этом сообщает издание 101 Great Goals.

Бразилия попала в группу G и сразится с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Франция на групповом этапе сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса, Аргентина – Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей, Германия – Японией, Испанией и Коста-Рикой, Англия – Ираном, США и Уэльсом, Бельгия – Канадой, Марокко и Хорватией.