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34 минуты назад

Неймар обозначил своих фаворитов ЧМ-2022

Чемпионат.com

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказал своё мнение по поводу фаворитов грядущего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Неймар обозначил своих фаворитов ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

30-летний форвард выделил сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии. Об этом сообщает издание 101 Great Goals.

Бразилия попала в группу G и сразится с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Франция на групповом этапе сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса, Аргентина – Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей, Германия – Японией, Испанией и Коста-Рикой, Англия – Ираном, США и Уэльсом, Бельгия – Канадой, Марокко и Хорватией.

Стоит отметить, что само издание выразило скепсис касательно признания команды «трёх львов» в качестве одного из претендента на золотые медали турнира в связи с большим количеством проблем из-за травм и не самой лучшей формы после Евро-2020.

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