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19 минут назад

Мбаппе признался, что хотел уйти из сборной Франции из-за расизма

Газета.Ru

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опроверг слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре о том, что он якобы хотел уйти из национальной команды после чемпионата Европы 2020 года из-за нереализованного пенальти в плей-офф.

Мбаппе хотел уйти из сборной Франции из-за расизма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я уже высказывался на эту тему и объяснил, что речь шла о расизме, а не о нереализованном пенальти! Но вы посчитали, что расизма не было», – написал форвард в социальной сети, комментируя слова президента.

В 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 французы в серии послематчевых пенальти проиграли сборной Швейцарии и вылетели с турнира.

Мбаппе ранее заявил, что сборной Франции будет очень сложно выиграть чемпионат мира второй раз подряд. На групповом этапе Франция, которая победила на чемпионате мира 2018 года в России, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в топ-клуб.

В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.

ЧМ-2022,Андрей Канчельскис,Александр Головин,Манчестер Юнайтед,
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