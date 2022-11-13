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35 минут назад

Рюдигер: «Победа Германии на ЧМ-2022 станет сюрпризом»

Евро-футбол.Руиещё 1

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о предстоящем выступлении на чемпионате мира – 2022, который примет Катар.

Рюдигер: «Победа Германии на ЧМ-2022 станет сюрпризом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сборная Германии всегда входит в число главных фаворитов на победу. Но, если взглянуть на наши последние результаты, триумф «бундестим» можно будет назвать сюрпризом. Мы не могли найти свою игру в последних матчах.

Сейчас команда переживает новую эру. Появилось новое поколение, которое имеет шансы добиться чего-то великого», - передает слова Рюдигера AS.

На групповой стадии чемпионата мира немецкая сборная встретится с командами Испании, Японии и Коста-Рики.

ЧМ-2022,Антонио Рюдигер,
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