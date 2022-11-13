​Дюмфрис травмировался за неделю до старта чемпионата мира

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис был заменён во втором тайме воскресного матча Серии А против «Аталанты». Как сообщает нидерландский NOS, Дюмфрис получил травму колена. Степень серьёзности повреждения игрока пока что неясна.

Напомним, что Дензел Дюмфрис попал в итоговую заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. Первую игру на мундиале команда Луи ван Галя проведёт уже через восемь дней – 21 ноября – против Сенегала.