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1 час назад

​Дюмфрис травмировался за неделю до старта чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис был заменён во втором тайме воскресного матча Серии А против «Аталанты». Как сообщает нидерландский NOS, Дюмфрис получил травму колена. Степень серьёзности повреждения игрока пока что неясна.

​Дюмфрис травмировался за неделю до старта чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что Дензел Дюмфрис попал в итоговую заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. Первую игру на мундиале команда Луи ван Галя проведёт уже через восемь дней – 21 ноября – против Сенегала.

Если травма Дензела Дюмфриса окажется серьёзной, Луи ван Галю придётся вносить какие-то корректировки.

Напомним, что «Интер» обыграл «Аталанту» на выезде со счётом 3:2.
ЧМ-2022,Футбол,Дензел Дюмфрис,
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