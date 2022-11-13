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46 минут назад

Ван Дейк высказался о непопадании Фирмино в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не согласен с решением Тите не включать в заявку Роберто Фирмино.

Ван Дейк высказался о непопадании Фирмино в заявку на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Бразильский нападающий не сыграет на мундиале, несмотря на впечатляющие выступления в «Ливерпуле» в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что Бобби должны были вызвать, но кто я такой, чтобы всерьёз об этом рассуждать? Решение принимает тренер, и теперь у Фирмино по крайней мере будет возможность отдохнуть. Он принял этот удар. Всё, что он может сделать в данной ситуации, – забыть и двигаться дальше, готовиться к продолжению сезона в «Ливерпуле». Думаю, он с этим справится», – приводит Liverpool Echo слова нидерландского футболиста.

ЧМ-2022,Ван Дейк,Роберто Фирмино,
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