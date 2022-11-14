Кейн: «Англии по силам выиграть ЧМ-2022»

«Мы должны верить, что сможем выиграть трофей. Не нужно бояться говорить об этом. Думаю, сборной Англии это по силам. Не вижу смысла участвовать в мундиале, если ты не веришь в свой успех. Конечно, будет непросто, но мы поборемся. Важно не бояться говорить о своих задачах», - цитирует бомбардира Sky Sports.