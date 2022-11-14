ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Кейн: «Англии по силам выиграть ЧМ-2022»

Евро-футбол.Ру

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о приближающемся чемпионате мира – 2022.

Кейн: «Англии по силам выиграть ЧМ-2022»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мы должны верить, что сможем выиграть трофей. Не нужно бояться говорить об этом. Думаю, сборной Англии это по силам. Не вижу смысла участвовать в мундиале, если ты не веришь в свой успех. Конечно, будет непросто, но мы поборемся. Важно не бояться говорить о своих задачах», - цитирует бомбардира Sky Sports.

На чемпионате мира – 2022 сборная Англии сыграет против сборных США, Ирана и Уэльса. Турнир пройдет на футбольных полях Катара в период с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,Футбол,Гарри Кейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители