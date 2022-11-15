Где смотреть трансляции ЧМ-2022 по футболу?

Чуть больше недели остается до начала главного события сезона в футбольном мире – чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Как можно будет посмотреть матчи с участием лучших мировых команд, разбирался «Рамблер».

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Для Катара это первый в истории чемпионат мира по футболу. Начнется он традиционными играми групповой стадии. В период с 21 ноября по 2 декабря будут сыграны матчи в восьми группах, в каждой из которых по четыре команды. Затем по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 декабря, полуфинальные - 13-14 декабря. А финальный матч зрители смогут увидеть 18 декабря.

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Уникальности ЧМ-2022 придает и то, что проходит он в конце осени и начале зимы, а не летом. Причиной такого переноса стал климат Катара, где летом настолько жарко, что проводить футбольные матчи было бы крайне сложно.

В этом году команда России не была допущена даже к отборочному турниру для участия в чемпионате мира. Такое решение было принято ФИФА после начала спецоперации на Украине.

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Как посмотреть матчи в России?

Впервые за долгое время чемпионат мира по футболу также не будет показан и на двух основных федеральных каналах в России. Первый канал и «Россия-1» отказались от трансляции турнира, несмотря на то, что права на нее были выкуплены за 39 миллионов долларов. В итоге освещать спортивное мероприятие будет только телеканал «Матч ТВ», напомнило издание Metaratings.

«В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч»», - говорится на сайте телеканала.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заверил, что практически все игры чемпионата будут показаны в федеральном эфире. Исключением станут только дни третьего тура группового этапа, когда восемь игр будут идти параллельно. По его словам, те игры, которые не попадут в эфир «Матч ТВ», будут транслироваться на «Матч! Страна».

Расписание игр

Откроется чемпионат мира по футболу 20 ноября, в воскресенье, игрой сборных Катара и Эквадора, которые входят в группу А. На следующий день сыграют команды Сенегала и Нидерландов, болельщиков также ждут матчи Англия – Иран и США – Уэльс.