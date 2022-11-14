Сборная Франции дозаявила игрока в состав на ЧМ-2022

В заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022 включен еще один игрок.

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Главный тренер Дидье Дешам вызвал в команду нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает L’Equipe. Форвард занял последнее свободное место в заявке. 25-летний футболист приедет в расположение сборной сегодня в полдень.

В 15 матчах текущего сезона Бундеслиги Тюрам забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.