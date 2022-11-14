ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
37 минут назад

В «Динамо» рассчитывают на выплаты компенсаций ФИФА за выступление игроков на ЧМ в Катаре

Матч ТВ

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что рассчитывает на выплаты клубу компенсаций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) за участие футболистов, права на которых принадлежат «бело голубым», в чемпионате мира в Катаре.

В «Динамо» рассчитывают на выплаты компенсаций ФИФА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В октябре стало известно, что ФИФА распределит 209 миллионов долларов между клубами в качестве компенсации за выступление игроков на ЧМ 2022. Команды могут получить около 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста в составе национальной команды в период подготовки к чемпионату мира и во время проведения турнира.

— Приятно, что (Муми) Нгамалё вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира. Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие в чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду (уругвайца Гильермо) Варелу и (поляка Себастиана) Шиманьского. Там есть определенная компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам, она определяется расчетным способом по факту выступления игроков, — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,Футбол,Павел Пивоваров,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители