В «Динамо» рассчитывают на выплаты компенсаций ФИФА

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что рассчитывает на выплаты клубу компенсаций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) за участие футболистов, права на которых принадлежат «бело голубым», в чемпионате мира в Катаре.
В октябре стало известно, что ФИФА распределит 209 миллионов долларов между клубами в качестве компенсации за выступление игроков на ЧМ 2022. Команды могут получить около 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста в составе национальной команды в период подготовки к чемпионату мира и во время проведения турнира.
— Приятно, что (Муми) Нгамалё вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира. Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие в чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду (уругвайца Гильермо) Варелу и (поляка Себастиана) Шиманьского. Там есть определенная компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам, она определяется расчетным способом по факту выступления игроков, — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.