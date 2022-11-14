В «Динамо» рассчитывают на выплаты компенсаций ФИФА

— Приятно, что (Муми) Нгамалё вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира. Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие в чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду (уругвайца Гильермо) Варелу и (поляка Себастиана) Шиманьского. Там есть определенная компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам, она определяется расчетным способом по факту выступления игроков, — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».