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16 минут назад

Словацкий экс-игрок РПЛ раскритиковал ЧМ: что за идиот придумал проводить турнир в Катаре?

Газета.Ru

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Словакии Мартин Якубко признался, что ему пришлось отказаться от поездки на чемпионат мира в Катар из-за проблем с поиском жилья.

Словацкий экс-игрок РПЛ: что за идиот придумал проводить турнир в Катаре?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слушай, я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад. Не смог найти жилье. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдешь. А если найдешь, то по 3/5/10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены! Что за идиот придумал ЧМ в Катаре?! Я четыре месяца не мог найти жилье. Через футбольный союз Словакии искал, не нашел», — передает слова Якубко Eurostavka.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

17 ноября сборная России проведет свой товарищеский матч против Таджикистана в Душанбе.

ЧМ-2022,Футбол,Мартин Якубко,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,УЕФА,
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