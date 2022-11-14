Словацкий экс-игрок РПЛ: что за идиот придумал проводить турнир в Катаре?

«Слушай, я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад. Не смог найти жилье. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдешь. А если найдешь, то по 3/5/10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены! Что за идиот придумал ЧМ в Катаре?! Я четыре месяца не мог найти жилье. Через футбольный союз Словакии искал, не нашел», — передает слова Якубко Eurostavka.