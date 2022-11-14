Кимпембе пропустит ЧМ-2022, ему нашли замену

Преснель Кимпембе выведен из заявки сборной Франции на чемпионат мира.

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Защитник «ПСЖ» попал в изначальный состав команды Дидье Дешама, но сегодня стало известно, что игрок пропустит турнир – он чувствует, что не до конца восстановился от травмы. Вместо него в национальную команду был вызван защитник «Монако» Аксель Дисаси.

Кимпембе не играл с 10 сентября по 25 октября из-за травмы бедра. Позже он принял участие в трех матчах «ПСЖ», но ни в одном из них не провел на поле 90 минут.