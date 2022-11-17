Еще 10 интересных фактов о чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре

20 ноября начнутся первые игры чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. По этому случаю мы подготовили еще десять интересных фактов о турнире: от изменений в регламенте до состава «группы смерти».

Фото: FIFA FIFA

«Группа смерти»

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«Группа смерти» существует на каждом крупном турнире: там царит самая жесткая конкуренция и самые высокие ставки. Результаты жеребьевки на нынешнем чемпионате мира сложились таким образом, что выбрать лишь одну «группу смерти» из всех сложившихся нелегко, но, скорее всего, на этот титул претендует группа А. Сборная Катара, недооцененный Эквадор, могучие Нидерланды и Сенегал — лучшая команда Африки.

Сборная Катара впервые участвует в чемпионате мира

Кстати о Катаре: для национальной сборной страны это будет первый чемпионат мира. Прежде команда играла на кубке Америки по футболу 2019 года и золотом кубке КОНКАКАФ 2021-го, но на ЧМ квалифицировалась впервые.

Последний чемпионат мира для Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Аргентинцу Месси уже 35 лет, португальцу Роналду — 37. Есть вероятность, что чемпионат мира 2022 года станет последним для одних из главных футбольных легенд современности. Впрочем, никто не удивится, если они вновь сыграют за родные сборные в 2026-м: следующий ЧМ обещает стать крупнейшим в истории кубка, т.к. количество стран-участниц возрастет до 48.

Правила замен и составов поменялись

На чемпионате мира 2022 года сборные заявляют 26 игроков вместо привычных 23. Помимо этого, ФИФА также повысила количество возможных замен до пяти: они смогут выйти на поле в три разных окна во время игры. Если матч в плей-оффе затянется до овертайма, команды получат дополнительную замену и еще один шанс вывести нового игрока на поле.

Бразилия не пропустила ни одного чемпионата мира

Сборной Бразилии принадлежит уникальный рекорд: это единственная национальная команда, прошедшая квалификацию на всех чемпионатах мира. Кроме того, Бразилия, Аргентина, Англия, Бельгия, Франция, Швейцария, Сербия и Марокко прошли отборочные матчи без поражений.

Как рассчитываются тай-брейки на групповой стадии

Решающим фактором при ничьей станет разница в забитых мячах. Она учитывает голы, заработанные очки, наибольшее количество голов и число нарушений. Из-за последнего пункта, например, Сенегал проиграл Японии в 2018 году, т.к. получил на две карточки больше.

Франции предстоит защитить титул

Победителем предыдущего чемпионата стала сборная Франции, обыгравшая Хорватию на ЧМ 2018 года в России. Эта победа стала вторым кубком мира для национальной команды, и сейчас они вполне могут защитить свой чемпионский титул. Если Франция сможет победить еще раз, то она станет первой (кроме Бразилии) командой, сумевшей завоевать первенство дважды подряд.

Кто выиграет «Золотую бутсу»

Пока что главным фаворитом гонки за награду лучшему бомбардиру считается Англичанин Гарри Кейн. Кроме него сильными претендентами являются француз Килиан Мбаппе и его товарищ по сборной Карим Бензема. После них идут Месси и Роналду.

Кто выиграет кубок

Если верить специалистам, Бразилия имеет самые высокие шансы на победу. После нее идут Франция, Англия и Аргентина.

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