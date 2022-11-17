Состав сборной Португалии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Португалии на чемпионат мира по футболу отбирается в восьмой раз. На этот раз одной из самых сильных сборных мира пришлось доказывать свое право выступить на мундиале серез стыковые матчи, поскольку уступила Сербии первую строчку в группе А.
«Рамблер» рассказывает о том, кто сыграет за сборную Португалии в этом году и с кем она встретится на групповом этапе.
Сборная страны впервые попала на чемпионат мира по футболу в 1966 году и дошла до полуфинала, но на следующий турнир команда не попала. Отобраться на мундиаль получилось лишь в 1984 году, но повторить успех 1966 года не удалось, команда не вышла из группы. Но начиная с 2002 Португалия не пропустила ни одного чемпионата мира и всего лишь дважды – в 2002 и 2014 – не смогла выйти в плей-офф.
Фернандо Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года и в 2016 году привел ее к победе на чемпионате Европы по футболу, который проходил во Франции. В том же году был признан тренером года по версии IFFHS и лучшим тренером мира Globe Soccer. На прошлом Чемпионате мира, который прошел в России в 2018 году, Португалия вышла из группы, но в 1/8 финала уступила Уругваю.
На групповом этапе сборная Португалии попала в группу Н и сыграет со следующими командами: