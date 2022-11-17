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20 минут назад

Состав сборной Португалии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Елена Прошина

Сборная Португалии на чемпионат мира по футболу отбирается в восьмой раз. На этот раз одной из самых сильных сборных мира пришлось доказывать свое право выступить на мундиале серез стыковые матчи, поскольку уступила Сербии первую строчку в группе А.

Состав сборной Португалии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рамблер» рассказывает о том, кто сыграет за сборную Португалии в этом году и с кем она встретится на групповом этапе.

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История выступлений Португалии на Чемпионате мира по футболу

Сборная страны впервые попала на чемпионат мира по футболу в 1966 году и дошла до полуфинала, но на следующий турнир команда не попала. Отобраться на мундиаль получилось лишь в 1984 году, но повторить успех 1966 года не удалось, команда не вышла из группы. Но начиная с 2002 Португалия не пропустила ни одного чемпионата мира и всего лишь дважды – в 2002 и 2014 – не смогла выйти в плей-офф.

Тренер сборной Португалии

Фернандо Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года и в 2016 году привел ее к победе на чемпионате Европы по футболу, который проходил во Франции. В том же году был признан тренером года по версии IFFHS и лучшим тренером мира Globe Soccer. На прошлом Чемпионате мира, который прошел в России в 2018 году, Португалия вышла из группы, но в 1/8 финала уступила Уругваю.

Состав команды

Вратари

  • Диогу Кошта («Порту»)
  • Руй Патрисиу («Рома»)
  • Жозе Са («Вулверхэмптон»)

Защитники

  • Рафа Геррейру («Боруссия» Дортмунд)
  • Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»)
  • Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
  • Жуан Канселу («Манчестер Сити»)
  • Нуну Мендеш («ПСЖ»)
  • Пепе («Порту»)
  • Данило Перейра («ПСЖ»)
  • Антониу Силва («Бенфика»)

Полузащитники

  • Витинья («ПСЖ»)
  • Вильям Карвалью («Бетис»)
  • Жуан Мариу («Бенфика»)
  • Отавиу Монтейро («Порту»)
  • Рубен Невеш («Вулверхэмптон»)
  • Матеус Нуньеш («Вулверхэмптон»)
  • Жуан Палинья («Фулхэм»)
  • Бернарду Сильва («Манчестер Сити»)
  • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Нападающие

  • Рафаэль Леау («Милан»)
  • Рикарду Орта («Брага»)
  • Гонсалу Рамос («Бенфика»)
  • Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
  • Андре Сильва («РБ Лейпциг»)
  • Жуан Фелиш («Атлетико Мадрид»)

С кем играет сборная Португалии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На групповом этапе сборная Португалии попала в группу Н и сыграет со следующими командами:

  • Португалия – Гана — 24 ноября в 19:00
  • Португалия – Уругвай, 28 ноября в 22:00
  • Южная Корея – Португалия, 2 декабря в 18:00
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