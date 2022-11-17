Состав сборной Португалии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Португалии на чемпионат мира по футболу отбирается в восьмой раз. На этот раз одной из самых сильных сборных мира пришлось доказывать свое право выступить на мундиале серез стыковые матчи, поскольку уступила Сербии первую строчку в группе А.

«Рамблер» рассказывает о том, кто сыграет за сборную Португалии в этом году и с кем она встретится на групповом этапе.

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История выступлений Португалии на Чемпионате мира по футболу

Сборная страны впервые попала на чемпионат мира по футболу в 1966 году и дошла до полуфинала, но на следующий турнир команда не попала. Отобраться на мундиаль получилось лишь в 1984 году, но повторить успех 1966 года не удалось, команда не вышла из группы. Но начиная с 2002 Португалия не пропустила ни одного чемпионата мира и всего лишь дважды – в 2002 и 2014 – не смогла выйти в плей-офф.

Тренер сборной Португалии

Фернандо Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года и в 2016 году привел ее к победе на чемпионате Европы по футболу, который проходил во Франции. В том же году был признан тренером года по версии IFFHS и лучшим тренером мира Globe Soccer. На прошлом Чемпионате мира, который прошел в России в 2018 году, Португалия вышла из группы, но в 1/8 финала уступила Уругваю.

Состав команды

Вратари

Диогу Кошта («Порту»)

Руй Патрисиу («Рома»)

Жозе Са («Вулверхэмптон»)

Защитники

Рафа Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»)

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

Жуан Канселу («Манчестер Сити»)

Нуну Мендеш («ПСЖ»)

Пепе («Порту»)

Данило Перейра («ПСЖ»)

Антониу Силва («Бенфика»)

Полузащитники

Витинья («ПСЖ»)

Вильям Карвалью («Бетис»)

Жуан Мариу («Бенфика»)

Отавиу Монтейро («Порту»)

Рубен Невеш («Вулверхэмптон»)

Матеус Нуньеш («Вулверхэмптон»)

Жуан Палинья («Фулхэм»)

Бернарду Сильва («Манчестер Сити»)

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Нападающие

Рафаэль Леау («Милан»)

Рикарду Орта («Брага»)

Гонсалу Рамос («Бенфика»)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Андре Сильва («РБ Лейпциг»)

Жуан Фелиш («Атлетико Мадрид»)

С кем играет сборная Португалии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На групповом этапе сборная Португалии попала в группу Н и сыграет со следующими командами: