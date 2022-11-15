Календарь чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. От группы — до финала

Собрали всё, что может пригодиться в ближайший месяц.

Фото: Чемпионат Чемпионат

Даты ЧМ-2022. Чемпионат мира стартует 20 ноября и закончится 18 декабря.

Города ЧМ-2022. Всего их пять – Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эр-Райян, Эль-Вакра.

Стадионы ЧМ-2022. Матчи чемпионата мира пройдут на восьми стадионах: «Аль-Байт» (Эль-Хаур), «Лусаил Айконик» (Лусаил), «Ахмед Бин Али Стэдиум» (Эр-Райян), «Аль-Джануб» (Эль-Вакра), «Аль-Тумама» (Доха), «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), «Халифа Интернейшнл» (Доха), «Стадион 974» (Доха).

Группы чемпионата мира по футболу. Их всего восемь.

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