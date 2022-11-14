Дуа Липа опровергла информацию о своtм выступлении на ЧМ-2022

«Сейчас появляется множество сообщений о том, что я буду выступать на церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре. Это не так. Я не буду выступать там и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о возможном выступлении. Я буду поддерживать сборную Англии издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда власти страны выполнят все обещания по вопросу прав человека, данные после получения права проведения турнира», — написала исполнительница на своей странице в социальных сетях.