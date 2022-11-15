В сборную Бельгии зачислили индийского йога

Сборная Бельгии по футболу еще не первый большой турнир числится в явных фаворитах на победу. Но «золотой состав» команды так и не смог добыть ни одного золота.

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В Катар от Бельгии едут практически одни звезды, но Эден Азар, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и другие футболисты уже являются парнями за тридцать, и, по сути, это их последний шанс в таком составе все-таки «выстрелить» на большом турнире.

Добиться этого штаб сборной хочет любой ценой и выбирает для этого, в том числе, весьма оригинальные способы.