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1 час назад

Индийский тренер по йоге вошел в штаб футбольной сборной Бельгии на ЧМ в Катаре

Inc-Newsиещё 1

Сборная Бельгии по футболу еще не первый большой турнир числится в явных фаворитах на победу. Но «золотой состав» команды так и не смог добыть ни одного золота.

В сборную Бельгии зачислили индийского йога
Фото: Inc-NewsInc-News

В Катар от Бельгии едут практически одни звезды, но Эден Азар, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и другие футболисты уже являются парнями за тридцать, и, по сути, это их последний шанс в таком составе все-таки «выстрелить» на большом турнире.

Добиться этого штаб сборной хочет любой ценой и выбирает для этого, в том числе, весьма оригинальные способы.

Известно, что в числе других специалистов в сборной Бельгии будет присутствовать тренер по йоге - известный индийский инструктор Винай Менон, который будет заниматься с футболистами восстановительными и релаксационными упражнениями.

ЧМ-2022,Эден Азар,
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