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41 минуту назад

Тите назвал своих фаворитов чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

Наставник бразильской сборной Тите прокомментировал предстоящий чемпионат мира в Катаре, в котором многие считают его команду потенциальным претендентом на чемпионский титул. Тите, впрочем, назвал с десяток других команд, которые могут стать чемпионом или преподнести большие сюрпризы.

Тите назвал своих фаворитов чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Нас перед каждым чемпионатом называют фаворитом. Еще бы, с такой историей... Мы понимаем ожидания наших фанатов. Мы должны использовать по-максимуму наши возможности. Сильными командами мне также представляются Франция, Аргентина, Англия, Бельгия, Германия, Португалия, Испания. Сюрпризы могут преподнести Сенегал, Нидерланды и Дания, - цитирует Тите Tuttosport.

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