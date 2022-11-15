Госсекретарь США собрался в Катар

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит матч сборной США против команды Уэльса, который состоится 21 ноября в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на официальный источник.
По его данным, Блинкен также планирует встретиться с первыми лицами Катара. Подробности не приводятся.
Как отмечает Politico, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли тоже собирается присутствовать на чемпионате, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.