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38 минут назад

Politico: госсекретарь США посетит ЧМ по футболу в Катаре

ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит матч сборной США против команды Уэльса, который состоится 21 ноября в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на официальный источник.

Госсекретарь США собрался в Катар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, Блинкен также планирует встретиться с первыми лицами Катара. Подробности не приводятся.

Как отмечает Politico, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли тоже собирается присутствовать на чемпионате, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,Энтони Блинкен,
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