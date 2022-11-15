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47 минут назад

Спортивный врач заявил, что на групповом этапе ЧМ будет рост травм в более слабых сборных

Чемпионат.com

Эдуард Безуглов, бывший врач сборной России, ныне работающий в ЦСКА, объяснил, почему на предстоящем чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре топ-сборные будут иметь преимущество над менее именитыми командами, а также назвал своих фаворитов турнира.

Спортивный врач рассказал, в каких командах на ЧМ будет больше всего травм
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В такой ситуации преимущество получат топ-сборные, укомплектованные футболистами из ведущих чемпионатов, которые привыкли к высокому уровню интенсивности и при этом ещё не утомлены тяжёлым и длинным сезоном (что часто бывает в мае-июне). В этих же сборных работают тренеры по физической подготовке и спортивные учёные действительно высокого уровня – для них не должно составить большого труда объективизировать состояние того или иного спортсмена и в соответствии с полученными данными дозировать нагрузку

Для более слабых команд такой график подготовки не позволит значимо улучшить функциональное состояние, что часто являлось их козырем (особенно на групповом этапе). Поэтому логично предположить, что на групповом этапе будет меньше неожиданных результатов, а ещё будет рост травм в более слабых сборных. Футболисты таких команд должны будут противостоять лучше технически оснащённым сборным-фаворитам, в распоряжении которых будут отдохнувшие физически развитые футболисты, привыкшие часто играть с высокой интенсивностью.

Хотя при корректном планировании тренировочного процесса недельный цикл между играми может предотвратить рост травматизма.

Исходя из всего вышесказанного, мои фавориты – Англия и Германия», – сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Семь фаворитов ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Эдуард Безуглов,Андрей Панков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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