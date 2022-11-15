Спортивный врач рассказал, в каких командах на ЧМ будет больше всего травм

«В такой ситуации преимущество получат топ-сборные, укомплектованные футболистами из ведущих чемпионатов, которые привыкли к высокому уровню интенсивности и при этом ещё не утомлены тяжёлым и длинным сезоном (что часто бывает в мае-июне). В этих же сборных работают тренеры по физической подготовке и спортивные учёные действительно высокого уровня – для них не должно составить большого труда объективизировать состояние того или иного спортсмена и в соответствии с полученными данными дозировать нагрузку