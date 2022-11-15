Сборным не хватит времени для подготовки к ЧМ в Катаре

Бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, ныне возглавляющий медицинский департамент московского ЦСКА, считает, что чемпионат мира 2022 года в Катаре будет уникальным с точки зрения сроков подготовки к нему.
— Чемпионат мира в Катаре будет уникальным не только в отношении времени его проведения, но и сроков подготовки к нему. У многих сборных для подготовки будет порядка недели, что делает по умолчанию невозможным полноценную реализацию тренировочной программы по улучшению кондиций, — цитирует Безуглова «Чемпионат».
Турнир стартует 20 ноября, финал состоится 18 декабря.Источник:Чемпионат