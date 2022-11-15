Игрок-гей обиделся на слова посла ЧМ-2022

Ранее бывший игрок сборной Катара и посол ЧМ-2022 Халид Салман в интервью немецкому телеканалу ZDF назвал гомосексуальность «дефектом разума», после чего интервью сразу было остановлено.

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«Сейчас я открытый гей-футболист. И, конечно же, я обижен и расстроен подобными комментариями. Реакция на мой каминг-аут по всей Великобритании была очень положительной. Вот почему, когда я услышал эти комментарии, они меня глубоко задели. Я не могу изменить себя, а законы Катара прямо атакуют

В Катаре будут игроки-геи. Им придется притворяться. У кого-то из них там будут семьи, у кого-то жены, может, у кого-то бойфренды. Но можно не сомневаться, что на этом чемпионате мира будет ЛГБТ-игрок, и ему придется держать все в себе, потому что альтернативы нет.

Меня действительно обижают такие комментарии. Я надеюсь, что это может иметь положительный эффект, потому что это стало мировой новостью, и многие футболисты высказываются.

Нужно соблюдать законы страны, в которой ты находишься. [В Катаре] нельзя держаться за руки, и это нужно уважать независимо от вашей сексуальной ориентации. Но я надеюсь, что это событие вызовет эффект волны, который заставит законодателей в Катаре пересмотреть свою политику», – сказал Зандер Мюррей.