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1 час назад

Президент ФИФА призвал призвал к прекращению огня на Украине на время ЧМ-2022

Спорт день за днем

Президент ФИФА Джанни Инфантино на неформальном обеде на саммите G20 призвал лидеров стран «двадцатки» содействовать прекращению огня на Украине на время проведения Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

Президент ФИФА призвал прекратить огонь на Украине
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Следующий чемпионат начнется очень скоро. В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня - пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон», — сказал Инфантино, выступление которого было показано журналистам в трансляции.

Чемпионат мира в Катаре начнется в воскресенье, 20 ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря. Россия и Украина не примут участия на ЧМ. Российская команда заняла второе место в отборочной группе и попала в стыковые матчи за путевку в Катар. В полуфинале мини-турнира подопечные Валерия Карпина должны были дома сыграть с Польшей. Но в феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Польша автоматически прошла в финал, где обыграла Швецию. Поляки сыграют на чемпионате мира.

Украинцы также стали вторыми в своей отборочной группе. В полуфинальном стыковом матче Украина в гостях обыграла Шотландию, в финальном матче желто-синие уступили на выезде Уэльсу.

Также Россия не была допущена до отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Украина в квалификации Евро участие примет. Национальная команда этой страны попала в одну группу с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

В 2018 году Россия проводила чемпионат мира. Украина претендует на проведение ЧМ в 2030 совместно с Португалией и Испанией.

ЧМ-2022,Джанни Инфантино,Валерий Карпин,УЕФА,
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