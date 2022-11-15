Стал известен самый дорогой футболист ЧМ-2022

Самым дорогостоящим игроком турнира стал форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из мадридского «Реала» и сборной Бразилии. Замкнул топ-3 полузащитник Фил Фоден из «Манчестер Сити» и сборной Англии.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».