Стал известен самый дорогой футболист ЧМ-2022

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу.
Самым дорогостоящим игроком турнира стал форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из мадридского «Реала» и сборной Бразилии. Замкнул топ-3 полузащитник Фил Фоден из «Манчестер Сити» и сборной Англии.
Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:
Килиан Мбаппе (Франция) — € 160 млн;
Винисиус Жуниор (Бразилия) — €120 млн;
Фил Фоден (Англия) — €110 млн;
Джамал Мусиала (Германия) — €100 млн;
Педри (Испания) — €100 млн;
Джуд Беллингем (Германия) — €100 млн;
Федерико Вальверде (Уругвай) — €100 млн;
Харри Кейн (Англия) — €90 млн;
Букайо Сака (Англия) — €90 млн;
Гави (Испания) — €90 млн.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».