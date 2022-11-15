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49 минут назад

Форвард сборной Франции Мбаппе стал самым дорогим игроком ЧМ по версии Transfermarkt

Газета.Ruиещё 1

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу.

Стал известен самый дорогой футболист ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самым дорогостоящим игроком турнира стал форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из мадридского «Реала» и сборной Бразилии. Замкнул топ-3 полузащитник Фил Фоден из «Манчестер Сити» и сборной Англии.

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:

Килиан Мбаппе (Франция) — € 160 млн;

Винисиус Жуниор (Бразилия) — €120 млн;

Фил Фоден (Англия) — €110 млн;

Джамал Мусиала (Германия) — €100 млн;

Педри (Испания) — €100 млн;

Джуд Беллингем (Германия) — €100 млн;

Федерико Вальверде (Уругвай) — €100 млн;

Харри Кейн (Англия) — €90 млн;

Букайо Сака (Англия) — €90 млн;

Гави (Испания) — €90 млн.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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