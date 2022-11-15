В Катаре объяснили шествие странных фанатов

«Это люди, которые здесь работают, и они представляют эти страны как болельщики. Например, они любят Аргентину, потому присоединились к соответствующей фан-группе. Все ли фанаты являются строителями-мигрантами? Нет, они из разных жизненных путей. Например, здесь есть инженеры, владельцы ресторанов или бизнес-менеджеры. Но, конечно, есть люди, которые работали в строительной отрасли или в сфере уборки.