​Сборная Ганы поехала на чемпионат мира без игровой формы

Чемпионат мира ещё не начался, а первая курьёзная ситуация уже случилась. Сборная Ганы отправилась в Катар без игровой формы – её просто-напросто забыли. Об этом рассказывает журналист Роман Нагучев в своём телеграм-канале.

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Теперь сборной Ганы придётся решать вопрос с доставкой формы в Катар. Благо, у местной федерации футбола есть время – первый матч на чемпионате мира команда проведёт 24 ноября.

На групповой стадии чемпионата мира – 2022 сборная Ганы сразится с Португалией (24 ноября), Южной Кореей (28 ноября) и Уругваем (2 декабря).