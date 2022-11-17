Принц Уильям попросил сборную Англии привезти домой трофей

Принц Уильям посетил тренировочную базу английской сборной по футболу. Об этом сообщает Mirror.
Неожиданный визит принца Уильяма на тренировочную базу в Сент-Джорджс Парк стал сюрпризом для игроков сборной Англии по футболу. 40-летний наследник британского престола, который является президентом Футбольной ассоциации, сначала пообщался с каждым футболистом сборной один на один, после чего позировал для фотографий. В конце встречи принц Уэльский призвал команду «привезти домой трофей» с чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Мы все болеем за вам! Увидимся в финале», — сказал Уильям, тем самым дав четкий намек на то, что он будет лично присутствовать на матче, если сборная Англии выйдет в финал 18 декабря.
После визита Уильяма источник в команде сборной Англии сказал журналистам издания: «Было здорово, что принц был здесь вместе со всеми. Он всегда был большим сторонником команды и всегда успокаивал всех. Его поддержка очень важна для футболистов».