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31 минуту назад

Принц Уильям попросил футболистов сборной Англии привезти домой трофей

Газета.Ruиещё 1

Принц Уильям посетил тренировочную базу английской сборной по футболу. Об этом сообщает Mirror.

Принц Уильям попросил сборную Англии привезти домой трофей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Неожиданный визит принца Уильяма на тренировочную базу в Сент-Джорджс Парк стал сюрпризом для игроков сборной Англии по футболу. 40-летний наследник британского престола, который является президентом Футбольной ассоциации, сначала пообщался с каждым футболистом сборной один на один, после чего позировал для фотографий. В конце встречи принц Уэльский призвал команду «привезти домой трофей» с чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Мы все болеем за вам! Увидимся в финале», — сказал Уильям, тем самым дав четкий намек на то, что он будет лично присутствовать на матче, если сборная Англии выйдет в финал 18 декабря.

После визита Уильяма источник в команде сборной Англии сказал журналистам издания: «Было здорово, что принц был здесь вместе со всеми. Он всегда был большим сторонником команды и всегда успокаивал всех. Его поддержка очень важна для футболистов».

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