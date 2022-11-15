Сборная Бразилия: что ждать от фаворита на чемпионате мира в Катаре

Представляем участника чемпионата мира и главного фаворита турнира - сборную Бразилии.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

История выступлений сборной Бразилии на чемпионатах мира

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Бразилия – единственная страна, которая не пропустила ни одного чемпионата мира. На счету «селесао» 5 побед, что является рекордом турниров. Бразилия становилась чемпионом мира в 1958-м, 1962-м, 1970-м, 1994-м и 2002-м годах. Также на её счету проигранные решающие поединки в 1950-м и 1998-м, когда бразильцы становились вторыми. Правда, в последние годы «селесао» выступали не слишком здорово. С 2006-го по 2018-й бразильцы трижды вылетели в четвертьфинале, а на домашнем турнире в 2014-м стали четвёртыми после сокрушительного позорнейшего поражения в полуфинале от немцев.

Кто попал в группу со сборной Бразилии на чемпионате мира

У сборной Бразилии идеальная группа, чтобы постепенно вкатиться в турнир. Сербия, Швейцария и Камерун – соперники, в матчах с которыми «селесао» спокойно должны добиваться результата, обеспечивающего первую строчку в группе.

Как выступит и какое место займёт сборная Бразилии на чемпионате мира

Сборная Бразилии едет на турнир в статусе одного из главных фаворитов. У «селесао» довольно неплохая сетка, что тоже добавляет ей шансов. Кажется, любой результат кроме победы будет для сборной признан неудачным.

Состав сборной Бразилии

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тьяго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Данило («Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Алекс Сандро («Ювентус»), Эдер Милитао («Реал» Мадрид), Бремер («Ювентус»), Дани Алвес («УНАМ Пумас»).

Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Антони («Манчестер Юнайтед»), Родриго («Реал» Мадрид), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Рафинья («Барселона»), Габриэл Мартинелли («Арсенал» Лондон), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал» Лондон).

Главные потери сборной Бразилии перед чемпионатом мира

Одним из главных вопросов было участие на чемпионате мира Бремера. Защитник получил травму осенью, но должен был вернуться к началу чемпионата мира. В итоге, в заявку он не попал. Травмирован же сейчас защитник Лукас Вериссимо, но вряд ли бы он и здоровым попал в итоговый состав. Вне заявки же по тренерскому решению остались Ренан Лоди, Габриэль Магальянес, Филиппе Коутинью, Роберто Фирмино и Матеус Кунья.

Расписание матчей сборной Бразилии

24 ноября в 22:00 – Бразилия – Сербия;

28 ноября в 19:00 – Бразилия – Швейцария;

2 декабря в 22:00 – Камерун – Бразилия.

Какие шансы сборной Бразилии победить на чемпионате мира – прогноз

Бразилия – один из главных фаворитов чемпионата мира. Так бывает практически всегда, но в этом году у команды прекрасный состав, а лидеры в хорошей форме. У «селесао» есть всё, чтобы впервые с 2002 года дойти до финала и выиграть его.

Капитан сборной Бразилии

Для 38-летнего Тиагу Силвы чемпионат мира в Катаре точно будет последним. Забавно вспоминать, что в 2005-м он оказался в московском «Динамо», но из-за туберкулёза не смог сыграть ни одного матча. Как повернулась бы карьера, будь он здоров? В итоге же Силва вернулся на родину, а затем перебрался в «Милан», где стал одним из лучших в мире защитников. С «Челси» он наконец-то выиграл Лигу чемпионов.

На уровне сборной Бразилии у Силвы есть серебро и бронза Олимпиады, победа и проигранный финал Кубка Америки, а также успех на Кубке конфедераций. Однако за исполнением главной мечты защитник едет в Катар.

Главный тренер сборной Бразилии

Тите – один из сильнейших тренеров Южной Америки последних лет. С «Интернасьоналем» он побеждал в Южноамериканском кубке, с «Коринтиансом» – в клубном чемпионате мира и Кубке Либертадорес. С 2016-го Тите возглавляет сборную Бразилии и успел выиграть Кубок Америки в 2019 и проиграть в финале турнира двумя годами позднее. После неудачного чемпионата мира-2018 Тите точно хочет реабилитироваться.

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