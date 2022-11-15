ФИФА опубликовала составы всех сборных-участниц ЧМ-2022 в Катаре

Окончательные составы всех сборных, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в Катаре, опубликованы на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: © Michael Regan - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru © Michael Regan - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru

Всего в списки вошел 831 футболист. Только сборная Ирана внесла в официальную заявку 25 игроков при разрешенных 26 ти.Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара, финал состоится на арене в Лусаиле.

Состав групп выглядит следующим образом:

группа A — Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;группа В — Англия, Иран, США, Уэльс;группа C — Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;группа D — Франция, Австралия, Дания, Тунис;группа E — Испания, Коста Рика, Германия, Япония;группа F — Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;группа G — Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;группа H — Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.