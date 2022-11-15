Эксперты оценили результативность Роналду на ЧМ-2022 в Катаре

Имя Криштиану Роналду у всех на устах в последние дни. Португалец дал скандальное интервью и сжёг все мосты в отношениях с «Манчестер Юнайтед». Но прямо сейчас Криштиану готовится вместе со сборной Португалии к матчам ЧМ-2022. Букмекеры предлагают поставить на индивидуальные показатели легендарного форварда на предстоящем мундиале.

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Сделать ставку на то, что Роналду забьёт минимум три гола, можно с коэффициентом 1.85. С такой же котировкой можно поставить на то, что португалец не доберётся до этой отметки. Также за 1.85 предлагают поставить на то, что Роналду отдаст хотя бы один голевой пас своим партнёрам.