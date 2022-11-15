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34 минуты назад

Организаторы ЧМ в Катаре поместили киоски с пивом в менее заметные зоны стадионов

Sports.ru

Киоски с пивом на стадионах ЧМ-2022 в Катаре перенесены в менее заметные зоны.

В Катаре спрятали киоски с пивом
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщили катарские организаторы турнира.

Катар, подавая заявку на проведение чемпионата мира, согласился выполнять коммерческие соглашения ФИФА. В субботу, за восемь дней до старта турнира, это соглашение было изменено так, чтобы пивные киоски были менее заметны на стадионе.

«AB InBev была проинформирована 12 ноября и работает над перемещением точек продаж в соответствии с указаниями.

Мы работаем вместе с ФИФА, чтобы предоставить болельщикам наилучшие впечатления», – говорится в заявлении бельгийской компании.

Компромисс в отношении продажи алкоголя в Катаре был достигнут только в сентябре: пиво позволят продавать по периметру стадионов до и после матчей. Во время игр и внутри стадионов можно подавать только безалкогольный напиток.

Шампанское, вина и крепкие спиртные напитки будут подаваться в ресторанах стадиона и залах ожидания, а также в отелях.

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