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29 минут назад

Report: бывшего игрока сборной Ирана по футболу Али Даеи приговорили к смертной казни

Газета.Ru

Бывшему футболисту сборной Ирана Али Даеи вынесен смертный приговор за участие в акциях протеста, пишет Report со ссылкой на иранские СМИ.

Экс-игрока сборной Ирана приговорили к смертной казни
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Сообщается, что вместе с Даеи, который в настоящее время находится под стражей, будут казнены еще 15 тыс. человек.

53-летний Даеи встал на сторону протестантов, поддержав борьбу за права женщин в Иране. Он был задержан во время одной из акций и отправлен в тюрьму.

Напомним, с середины сентября в Иране проходят масштабные акции протеста из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую предположительно замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Даеи до прошлого года был рекордсменом по количеству голов за национальные команды (109), пока его не обошел форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

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