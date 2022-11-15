Экс-игрока сборной Ирана приговорили к смертной казни

Бывшему футболисту сборной Ирана Али Даеи вынесен смертный приговор за участие в акциях протеста, пишет Report со ссылкой на иранские СМИ.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Сообщается, что вместе с Даеи, который в настоящее время находится под стражей, будут казнены еще 15 тыс. человек.

53-летний Даеи встал на сторону протестантов, поддержав борьбу за права женщин в Иране. Он был задержан во время одной из акций и отправлен в тюрьму.

Напомним, с середины сентября в Иране проходят масштабные акции протеста из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую предположительно замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.