Легенда иранского футбола отказался ехать на чемпионат мира

«Приветствую вас, дорогие соотечественники. В эти дни, когда большинство из нас не может чувствовать себя нормально, я ответил отказом на официальное предложение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми, я хочу быть с вами на моей родине и выразить своё сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», — написал Даеи в одной из своих соцсетей.