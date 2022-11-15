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19 минут назад

Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Lenta.ru

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал тройку фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу CONMEBOL.

Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Фото: Amr Alfiky / ReutersAmr Alfiky / Reuters

Месси отказался считать Аргентину претендентом на победу.

«Если мне нужно сейчас выстроить их [фаворитов] друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия. Мне кажется, что они сейчас немного впереди остальных», — заявил футболист, отметив, что на чемпионате мира может произойти все что угодно.

Действующими чемпионами мира являются французы. В финале мундиаля-2018, который проходил в России, они обыграли сборную Хорватии.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Аргентинцы сыграют в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Сборная России была лишена права побороться за выход в финальную часть турнира из-за санкций Международной федерации футбола.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,СБОРНАЯ РОССИИ,
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