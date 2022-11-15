Холанд назвал своих фаворитов на чемпионате мира в Катаре

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал команды, которые он считает самыми сильными на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Думаю, фаворитами являются сборные Бразилии, Аргентины, Франции и, возможно, Англии. Не могу остановиться на одной команде, потому что сейчас много сильных сборных. Эти четыре, как мне кажется, являются лучшими», – заявил спортсмен.

Холанд также добавил, что хотел бы и сам поучаствовать на чемпионате мира в Катаре. Однако из-за того, что сборная Норвегии не попала на турнир, спортсмену придётся подождать до следующих соревнований.