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1 час назад

Рабочий ЧМ-2022 в Катаре пожаловался на плохое отношение и условия труда в стране

Елена Прошина

Гражданин Ганы, приехавший в Катар на заработки на объекты Чемпионата мира — 2022, пожаловался на плохое отношение и условия труда в стране. Его историю рассказал «Чемпионат» со ссылкой TV2.

Строитель объектов к ЧМ-2022 в Катаре пожаловался на тяжелые условия труда
Фото: Официальный Twitter Road to 2022Официальный Twitter Road to 2022

Рабочий-мигрант отметил, что ему обещали трудоустройство в качестве уборщика, но в результате отправили на стройку.

«Я плачу почти каждый день. Мои физические данные не позволяют мне выполнять эту работу», — сказал он.

По словам гражданина Ганы, в неделю ему приходится работать по 60 часов. Помимо самих строительных работ он таскает на четвертый этаж 50-килограммовые мешки с цементом «под палящем солнцем». При этом ежемесячная зарплата составляет около 320 евро, которых хватает на еду, Wi-Fi и небольшие сбережения, однако нужно еще платить за аренду квартиры.

Он заявил, что получил предложение о работе охранником, но его не отпускают со стройки, отправляя в суд, где его заявление уже трижды отклоняли.

ЧМ-2022,Футбол,
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