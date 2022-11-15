Строитель объектов к ЧМ-2022 в Катаре пожаловался на тяжелые условия труда

Гражданин Ганы, приехавший в Катар на заработки на объекты Чемпионата мира — 2022, пожаловался на плохое отношение и условия труда в стране. Его историю рассказал «Чемпионат» со ссылкой TV2.

Фото: Официальный Twitter Road to 2022 Официальный Twitter Road to 2022

Рабочий-мигрант отметил, что ему обещали трудоустройство в качестве уборщика, но в результате отправили на стройку.

«Я плачу почти каждый день. Мои физические данные не позволяют мне выполнять эту работу», — сказал он.

По словам гражданина Ганы, в неделю ему приходится работать по 60 часов. Помимо самих строительных работ он таскает на четвертый этаж 50-килограммовые мешки с цементом «под палящем солнцем». При этом ежемесячная зарплата составляет около 320 евро, которых хватает на еду, Wi-Fi и небольшие сбережения, однако нужно еще платить за аренду квартиры.