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1 час назад

Луис Энрике намерен превратить ЧМ в постоянный лайв-стрим своей команды

Евро-футбол.Ру

Испанский наставник Луис Энрике загорелся идеей - организовать максимально интерактивный для болельщиков чемпионат мира. Он собирается транслировать в прямом эфире всю активность своей команды в Катаре, в том числе и тренировки.

Луис Энрике намерен превратить ЧМ в постоянный лайв-стрим своей команды
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Мое намерение - транслировать в лайве все время, пока мы находимся в Катаре. Мы хотим установить прямой контакт с нашими фанатами, они смогут получать самую оперативную информацию о нашей команде, - цитирует слова Луиса Энрике derbyderbyderby.it.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Испании проведет в следующую среду, 23 ноября, против команды Коста-Рики.

ЧМ-2022,Луис Энрике,
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