Стал известен клуб, отпустивший наибольшее количество игроков на чемпионат мира в Катар

После дедлайна для заявок игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре определились клубы, из которых в национальные команды вызвано наибольшее количество игроков.

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По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более футболистов.