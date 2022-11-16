Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин рассказал, какие команды являются фаворитами чемпионата мира в Катаре, а также за кого он будет болеть во время турнира.

"Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Думаю, что главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина и Франция. Может быть, Германия. Неожиданности на чемпионатах мира случаются редко. Симпатия к определенной сборной на турнире? Мне симпатична Аргентина", — передает слова Семина "Чемпионат.com".

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Напомним, что сборная России пропускает турнир из-за отстранения. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах. Польша прошла автоматически в следующий раунд.