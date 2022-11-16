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1 час назад

Юрий Семин считает фаворитами чемпионата мира в Катаре Бразилию, Аргентину и Францию

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин рассказал, какие команды являются фаворитами чемпионата мира в Катаре, а также за кого он будет болеть во время турнира.

"Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Думаю, что главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина и Франция. Может быть, Германия. Неожиданности на чемпионатах мира случаются редко. Симпатия к определенной сборной на турнире? Мне симпатична Аргентина", — передает слова Семина "Чемпионат.com".

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

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Напомним, что сборная России пропускает турнир из-за отстранения. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах. Польша прошла автоматически в следующий раунд.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин обвинил в лицемерии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего не допустить политизации спорта. На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита.

ЧМ-2022,Видео,Томас Бах,Валерий Карпин,Сергей Карякин,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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