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1 час назад

«Время дьяволов!» Король Бельгии поддержал сборную перед ЧМ-2022. Видео

Чемпионат.com

Федерация футбола Бельгии опубликовала видео, в котором король страны Филипп поддержал сборную в преддверии чемпионата мира 2022 года.

В видеоролике главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес посещает королевский дворец и встречает в нём монарха страны Филиппа, который говорит ему: «Это время дьяволов!» Отметим, что «красные дьяволы» — прозвище бельгийской сборной.

После этого король Филипп участвует в тренировочном процессе команды, даёт указания полузащитнику Кевину Де Брёйне и демонстрирует татуировку с надписью «Бельгия 2022 год».

Сборная Бельгии сыграет на стартующем в ближайшее воскресенье, 20 ноября, чемпионате мира 2022 года в Катаре в одной группе с Канадой, Марокко и Хорватией.

ЧМ-2022,Видео,Роберто Мартинес,
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