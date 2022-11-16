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1 час назад

Тренер США о призыве ФИФА перед ЧМ в Катаре: «Важно привлекать внимание к проблемам, чтобы добиться перемен»

Sports.ru

Ранее ФИФА призвала участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике: «В Катаре будут рады всем».

Тренер США высказался о призыве ФИФА перед ЧМ в Катаре
Фото: Sports.ruSports.ru

«Думаю, что, пока мы находимся на мировой арене и [особенно в] Катаре, важно привлекать внимание к существующим проблемам, и именно так можно добиться перемен.

Мы хотим привлечь внимание к социальным проблемам не только в Штатах, но и за границей.

Мы признаем, что Катар добился больших успехов, но предстоит еще много работы. Речь идет о том, что перемен можно достичь, начав с себя. Поэтому я думаю, что это будет уместно и здесь», – сказал главный тренер сборной США.

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