Нойер о ЧМ в Катаре: «Хотим сосредоточиться на футболе, но приходится балансировать»

Мануэль Нойер высказался о совмещении футбола и гражданской позиции.

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– Приходится балансировать, и это не так-то просто. Неспортивные проблемы были и на других крупных турнирах – и в Южной Африке, и в Бразилии, в России, потом Олимпийские игры в Пекине...

И вот теперь, когда турнир все ближе и ближе, один из послов чемпионата мира вдруг высказывается абсолютно неприемлемым образом.

Конечно, как футболисты, мы хотим сосредоточиться на спортивной стороне вопроса, а именно на чемпионате мира. Ведь это самый большой турнир, на котором только можно сыграть!

– Что именно это означает?

– Мы будем нести наш флаг в Катаре! Будем представлять наши ценности. Другой вопрос, какими будут последствия, если кому-то это покажется оскорбительным – этого тоже нельзя сказать наверняка.