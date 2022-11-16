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28 минут назад

Кассано советует Роналду уйти после ЧМ-2022: «Криштиану не Месси, способный играть хоть сидя, он уже физически не справляется. Но эгоизм превыше всего»

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Экс-форвард «Реала» Антонио Кассано советует Криштиану Роналду завершить карьеру.

Роналду посоветовали уйти после ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Роналду не хватает смелости, чтобы признать: уже три года он не тот, кем был прежде. В этом году ему следовало перейти в «Спортинг» и после ЧМ-2022 завершить карьеру.

Он стал проблемой для тренеров и создает неприятности партнерам. Он даже не позвонил и не поздравил Бензема [с «Золотым мячом»].

У Роналду словно повязка на глазах, он думает, что способен играть до 50 лет. Дорогой Роналду, позволь сказать тебе вот что: пусть чемпионат мира станет для тебя громким финалом.

Хватит закатывать истерики и не нужно думать, что он все еще может играть на высоком уровне. У него непропорционально большое эго, однако он не Месси, способный играть в футбол хоть сидя. Роналду физически уже не справляется. И он доказывает, что всегда ставит свой эгоизм выше всего», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

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