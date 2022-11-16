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1 час назад

Трофей чемпионата мира по футболу был представлен в Катаре

Матч ТВиещё 1

В Катаре был представлен трофей чемпионата мира по футболу, передает корреспондент «Матч ТВ» Евгений Моспанов.Церемония прошла в среду. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

В Катаре представили трофей чемпионата мира по футболу. Видео
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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