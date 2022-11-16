В Катаре представили трофей чемпионата мира по футболу. Видео

В Катаре был представлен трофей чемпионата мира по футболу, передает корреспондент «Матч ТВ» Евгений Моспанов.Церемония прошла в среду. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.