Названы самые дорогие составы на ЧМ-22 в Катаре

Согласно исследованию, подготовленному Международным центром спортивных исследований (CIES), у сборной Англии – самый дорогой состав на предстоящем чемпионате мира. Сборная Бразилии занимает второе место в списке, а Франция – третье.
Топ-10 самых дорогих сборных на ЧМ-2022:
1. Англия – 1,499 млн евро;
2. Бразилия – 1,455 млн евро;
3. Франция – 1,337 млн евро;
4. Испания – 1, 201 млн евро;
5. Португалия – 1,154 млн евро;
6. Германия – 1,020 млн евро;
7. Нидерланды – 756 млн евро;
8. Аргентина – 748 млн евро;
9. Уругвай – 590 млн евро;
10. Бельгия – 562 млн евро.