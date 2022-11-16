ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Болельщики недовольны размещением в палаточных лагерях в Катаре. Фото

Чемпионат.com

Болельщики из нескольких стран мира, прибывшие в Катар для того, чтобы посетить матчи предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года, подвергли критике обустройство палаточных лагерей для размещения гостей мундиаля.

Болельщики в шоке от палаточных лагерей в Катаре. Фото
Фото: FIFAFIFA

«Аль-Хор предлагает уникальный опыт арабского кемпинга, который отражает и охватывает традиции Катара. Номера обставлены удобной мебелью, украшены современными элементами декора и выполнены в стиле, напоминающем традиционную катарскую палатку», — описывала один из палаточных городков ФИФА, завлекая болельщиков.

Организаторы турнира обещали болельщикам просторные номера с кондиционерами, ванными комнатами, техникой и Wi-Fi, однако показанные фанатами условия выглядят заметно более скромно, чем заявленные. В палатке расположены лишь две кровати и тумба для вещей. Ночь в такой палатке стоит 424 доллара.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Напомним, турнир стартует уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября. Чемпионат мира впервые пройдёт в стране Ближнего Востока. Также уникальным в истории является решение о проведении мундиаля не в летние месяцы.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители